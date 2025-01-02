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Сегодня, 00:53

Брызгалов вошел в символическую сборную «Аризоны» за 25 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
Илья Брызгалов.
Фото AFP
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Российского голкипера Илью Брызгалова включили в символическую сборную «Аризоны» за последние 25 лет, сообщается на сайте НХЛ.

Брызгалов выступал за «Аризону» (тогда она называлась «Финикс Койотс») с 2007 по 2011 годы. С ним команда дважды выходила в плей-офф НХЛ.

Также Брызгалов играл в «Анахайме», «Миннесоте», «Эдмонтоне», «Филадельфии», «Спартаке», ЦСКА и «Ладе». В последний раз 44-летний россиянин выходил на лед в 2015 году. Несколько лет спустя он объявил о завершении карьеры.

Илья Брызгалов
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
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