Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:40

Буцаев считает, что Кузьменко может пойти на пользу обмен в «Филадельфию»

Telegram Дзен

Экс-игрок «Филадельфии» Вячеслав Буцаев прокомментировал обмен российского нападающего Андрея Кузьменко из «Калгари» во «Флайерз».

«В этой лиге мы привыкли видеть много неожиданных обменов, поэтому это нормально для бизнеса НХЛ. Здесь больше вопрос не про неожиданность, а про то, прогнозируемый ли это обмен или нет. Считаю, что здесь может быть даже для самого Андрея эта ситуация более выигрышная, поскольку что-то не задалось в «Калгари».

Для Кузьменко этот обмен определенно будет новым вызовом. А то, как он сработается с Тортореллой, покажет лишь время. Тем не менее, Андрей уже достаточно опытный хоккеист. Это игрок, который может решать исход того или иного матча. Это мы видели ранее, когда он играл за «Ванкувер».

Возвращение в КХЛ? Здесь все будет зависеть от самого Андрея. Возможные разные варианты в НХЛ, считаю, говорить о его будущем пока преждевременно. Поэтому пожелаю ему удачи в новом клубе, вернуться в ту форму, когда он был одним из острых и опасных игроков. Для этого есть все. Главное — получить доверие в новом клубе», — сказал Буцаев Metaratings.ru.

Кузьменко набрал 15 (4+11) очков за 37 матчей в составе «Калгари» в текущем сезоне. За карьеру в НХЛ нападающий провел 190 матчей и набрал 135 (65+70) очков. Также 28-летний россиянин выступал в лиге за «Ванкувер».

Источник: Metaratings
Андрей Кузьменко
ХК Филадельфия Флайерз
Вячеслав Буцаев
Читайте также
СК установил личности пятерых убивших жителей Русского Поречного боевиков ВСУ
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Турнир UFC 312 пройдет в Австралии в ночь на 9 февраля
Вася Пельмень победил американца Лейна Вернса в реванше на Power Slap 11
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовали
Популярное видео
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя