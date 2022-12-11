Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

11 декабря, 22:30

Бучневич из-за травмы пропустит матч с «Колорадо»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо», сообщает официальный сайт клуба.

27-летний россиянин, у которого травма нижней части тела, не тренировался с командой и пропустит игру. Бучневич также не принимал участие в предыдущих играх команды против «Айлендерс» (7:4) и «Виннипега» (2:5).

В текущем сезоне форвард провел 20 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков.

Матч «Сент-Луис» — «Колорадо» пройдет в ночь на 12 декабря и начнется в 00.00 мск.

Источник: Сайт «Сент-Луиса»
Павел Бучневич
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота
Олимпийский чемпион выжил после крушения самолета. Три года назад он остался жив после автокатастрофы
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Нэшвилл» выставил нападающего Толванена на драфт отказов

Овечкин: «Быть третьим в гонке снайперов рядом с такими великими игроками, как Хоу и Гретцки, — это здорово»