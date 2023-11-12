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НХЛ

Сегодня, 11:56

Бучневич признан третьей звездой дня в НХЛ

Руслан Минаев
Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

В матче с «Колорадо» (8:2) 28-летний россиянин оформил хет-трик, забросив две шайбы в меньшинстве и одну — в большинстве.

Первой звездой дня стал одноклубник Бучневича Брэйден Шенн — автор трех шайб и одной передачи. Второй звездой дня признан форвард «Эдмонтона» Зак Хайман, который оформил хет-трик в ворота «Сиэтла» (4:1).

В текущем сезоне Бучневич провел 11 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков.

Малкин забил из-за ворот, Кочетков остановил «Тампу», Бучневич сделал хет-трик. Суперночь россиян в НХЛ

Павел Бучневич
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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