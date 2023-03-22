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Сегодня, 08:15

Бучневич об обмене русских из «Сент-Луиса»: «очень непросто, когда команду покидают друзья»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Блюз» Павел Бучневич в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о слабых результатах команды и ее перестройке.

— Вы сейчас играете за команду, которая уже фактически потеряла спортивную мотивацию. И хотя до конца регулярного чемпионата еще есть несколько матчей, вряд ли «Блюз» попадет в плей-офф. Каково это — выступать за клуб, который находится в стадии перестройки?

— Очень тяжело. Перед сезоном были совсем другие ожидания. А мы не выполнили задачу, которую перед нами ставили. Когда стало ясно, что плей-офф все дальше, начались обмены. Менеджеры поняли, что побороться за Кубок Стэнли не получится, и стали устраивать сделки.

— Уходили ведь те, с кем вы дружили.

— Это очень непросто, когда команду покидают друзья. Со многими русскими ребятами мы всегда тесно общались, а потом надо было привыкать к тому, что они в других клубах.

— Это можно понять. А каково со спортивной точки зрения? Есть ли желание идти в раздевалку, на стадион или там уже другая мотивация?

— Это тоже непросто. Умом ты понимаешь, что чемпионат уже завершен. Но нельзя же просто не приходить. Ты играешь для болельщиков, надеваешь майку великого клуба и должна быть ответственность за результат, даже если уже основная задача не выполнена. Но скажу откровенно — до старта турнира я ожидал совершенно другого результата.

В нынешнем сезоне «Сент-Луис» обменял российских нападающих Ивана Барбашева и Владимира Тарасенко. Барбашев перешел в «Вегас», а Тарасенко — в «Рейнджерс».

Павел Бучневич. «После обмена русских ребят совсем не то, что было раньше». Бучневич — о сезоне и перестройке «Сент-Луиса»

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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