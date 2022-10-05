Бучневич забросил шайбу на 2-й минуте матча против «Миннесоты»

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«Сент-Луис» открыл счет в предсезонном матче НХЛ против «Миннесоты».
Голом уже на 2-й минуте встречи отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для него это 3-я заброшенная шайба в этой предсезонке.
Do you like fast starts? 'Cause Buchy does. #stlblues pic.twitter.com/mUCnyLz8nw— St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 5, 2022
В середине первого периода Бучневич также отметился голевой передачей.
Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Блюз» в первом матче сыграют против «Коламбуса» (16 октября).