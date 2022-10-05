Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:47

Бучневич забросил шайбу на 2-й минуте матча против «Миннесоты»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сент-Луис» открыл счет в предсезонном матче НХЛ против «Миннесоты».

Голом уже на 2-й минуте встречи отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для него это 3-я заброшенная шайба в этой предсезонке.

В середине первого периода Бучневич также отметился голевой передачей.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Блюз» в первом матче сыграют против «Коламбуса» (16 октября).

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: видеообзор матча Лиги чемпионов
«Интер» обыграл «Барселону», гол Хвичи в ЛЧ, интервью Талалаева. Главное за день
Байден подписал закон о запрете предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен СДР
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Пентагон обосновал отсутствие необходимости в предоставлении Киеву ракет ATACMS
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Сан-Хосе» победил немецкий «Айсберн» в выставочном матче