Бучневич забросил шайбу на 2-й минуте матча против «Миннесоты»

«Сент-Луис» открыл счет в предсезонном матче НХЛ против «Миннесоты».

Голом уже на 2-й минуте встречи отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для него это 3-я заброшенная шайба в этой предсезонке.

В середине первого периода Бучневич также отметился голевой передачей.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Блюз» в первом матче сыграют против «Коламбуса» (16 октября).