Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:32

Будро — о подарке Овечкину: «Сколько часов нужно этому парню?»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро шутливо прокомментировал часы, подаренные нападающему «Кэпиталз» Александру Овечкину форвардами «Питтсбурга» Евгением Малкиным и Сидни Кросби.

«Сколько часов нужно этому парню?» — заявил Будро в эфире Monumental Sports Network.

Джейкоб Чикран и&nbsp;Александр Овечкин.Величие Овечкина! Снова забил, а фанаты злейшего врага «Вашингтона» встретили его овациями

18 апреля «Питтсбург» дома обыграл «Вашингтон» со счетом 5:2.

Хоккеисты «Пингвинов» подарили 39-летнему россиянину коллекционные часы. Таким образом они поздравили Овечкина со снайперским рекордом НХЛ.

В этой игре Овечкин забросил свою 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив свой рекорд, который он установил 6 апреля в матче с «Айлендерс». 39-летний Овечкин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Ждите новые проекты с Ови — на сайте Великой погони

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "ФОНКОР". ИНН 7726752148
2VfnxxsmTfW

1
Александр Овечкин
Евгений Малкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Брюс Будро
Читайте также
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Захарова прокомментировала санкции Украины против Куклачева
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае
Популярное видео
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя