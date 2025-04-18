Будро — о подарке Овечкину: «Сколько часов нужно этому парню?»

Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро шутливо прокомментировал часы, подаренные нападающему «Кэпиталз» Александру Овечкину форвардами «Питтсбурга» Евгением Малкиным и Сидни Кросби.

«Сколько часов нужно этому парню?» — заявил Будро в эфире Monumental Sports Network.

18 апреля «Питтсбург» дома обыграл «Вашингтон» со счетом 5:2.

Хоккеисты «Пингвинов» подарили 39-летнему россиянину коллекционные часы. Таким образом они поздравили Овечкина со снайперским рекордом НХЛ.

В этой игре Овечкин забросил свою 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив свой рекорд, который он установил 6 апреля в матче с «Айлендерс». 39-летний Овечкин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

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