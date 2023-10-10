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НХЛ

Сегодня, 10:15

Будущее Пономарева в «Каролине» определится после восстановления от травмы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент нападающего «Каролины» Василия Пономарева Дэн Мильштейн высказался о будущем россиянина в команде.

«Василий получил травму в тренировочном лагере «Каролины», сейчас он восстанавливается. После этого будет определено его будущее. Он может быть и в основном составе, его могут отправить в АХЛ — вариантов немало», — приводит слова Мильштейна ТАСС.

21-летний Пономарев в октябре 2020 года был выбран на драфте НХЛ во 2-м раунде под общим 53-м номером «Каролиной» и заключил трехлетний контракт новичка с клубом.

В сезоне-2022/23 россиянин играл за фарм-клуб «Харрикейнз» «Чикаго» в АХЛ. На его счету 64 матча и 46 (24+22) очков.

Источник: ТАСС
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Василий Пономарев
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