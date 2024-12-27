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Сегодня, 14:40

Булыкин — об открытии года: «Наверное, погоня Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об открытии года в спорте 2024 года.

«В футболе это «Локомотив» и Батраков, а в спорте в целом, наверное, погоня Овечкина [за рекордом Уэйна Гретцки]», — сказал Булыкин «СЭ».

Батраков является воспитанником «Локомотива». В этом сезоне 19-летний полузащитник забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 23 матчах.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забил 15 шайб в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в активе капитана «Вашингтона» 868 голов, до достижения рекорда Гретцки осталось 26 шайб.

Вероника Ольшукова

Александр Овечкин
Дмитрий Булыкин
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