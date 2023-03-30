Буре рад, что его рекорд в «Ванкувере» побил российский нападающий Кузьменко

Специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре отреагировал на то, что нападающий Андрей Кузьменко побил его рекорд по количеству заброшенных шайб в дебютном сезоне за «Ванкувер».

«Рекорды ставят для того, чтобы их бить. Приятно, что мое достижение продержалось больше 30 лет, и вдвойне приятно, что его побил наш русский парень, — сказал Буре. — Андрей Кузьменко — очень хороший нападающий, у него есть все качества, которыми славится наша хоккейная школа: скорость, блестящая обводка, маневренность, хороший бросок, чувство гола. На протяжении нескольких сезонов Кузьменко был одним из сильнейших нападающих в Континентальной хоккейной лиге, поэтому совсем неудивительно, что в НХЛ он стал одним из самых ярких игроков сезона. Желаю Андрею удачи, пусть добивается побед во всех клубных и международных соревнованиях, прославляет российский хоккей».

24 марта Кузьменко побил рекорд Буре по количеству шайб за «Ванкувер» в дебютном сезоне НХЛ, забросив свою 35-ю шайбу в матче против «Сан-Хосе» (7:2). Буре забил 34 гола за «Кэнакс» в сезоне-1991/92.