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НХЛ

14 декабря, 15:02

Буре рассказал о секрете Овечкина, забившего 800 голов в НХЛ

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Лучший снайпер НХЛ сезонов-1993/94, 1999/2000, 2000/01 Павел Буре прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3) и его юбилейное достижение в 800 шайб за карьеру в НХЛ.

«Саша Овечкин — образец правильного отношения к делу, к спортивной карьере, — считает Буре. — Ему уже 37 лет, а он продолжает штамповать голы, словно двадцатилетний. Секрет прост — правильная подготовка к сезону и неиссякаемый драйв. Посмотрите, как он радуется забитым шайбам — он по-прежнему получает удовольствие от хоккея!

Отмечу и то, что он не только забивает коронным броском из своего офиса: он успевает на добивания, замыкает атаки с ходу. Овечкин по-прежнему ищет моменты, много двигается, хотя в 37 это намного сложнее, чем в 20-25. По себе знаю: как бы не шла у тебя игра, забивать по 50-60 голов за сезон невероятно сложно. Желаю Саше побить великий рекорд Гретцки! Он поставил себе эту цель и планомерно идет к ней. Главное, чтобы обошлось без травм и других неприятностей", — сказал Буре.

Овечкин забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Радость Александра Овечкина после заброшенной шайбы. Легендарный матч Овечкина! Сделал хет-трик и забил 800-й гол в НХЛ

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Павел Буре
8
63
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