Буйум установил клубный рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 10 очков среди защитников

Защитник «Миннесоты» Зив Буйум установил рекорд клуба по скорости достижения 10 очков среди игроков обороны.

19-летний американец отметился результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата против «Сан-Хосе». Таким образом, игроку потребовалось 18 матчей для достижения отметки.

Быстрее Буйума 10 очков в истории «Уайлд» набирали только нападающие Мэтт Болди (10 матчей) и Кирилл Капризов (14).

Буйум был выбран «Миннесотой» под общим 12-м номером на драфте НХЛ 2024 года.