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Сегодня, 18:49

Быков назвал позором статью ИИХФ о победе «Флориды» в Кубке Стэнли без упоминания россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал статью Международной федерации хоккея (ИИХФ) о победе «Флориды» в Кубке Стэнли, в которой не были указаны российские игроки.

«То, что про наших ребят не пишут в новостях ИИХФ, так это «неуклюжий» жест, который показывает их преклонение к политике Запада. Стыд и позор!» — приводит слова Быкова «РБ Спорт».

25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (2:1, 4-3) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевала Кубок Стэнли. В составе «Пантерз» выступают три российских хоккеиста: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

Бобровский и Куликов впервые завоевали трофей. Тарасенко во второй раз стал победителем плей-офф: в 2019 году он выиграл Кубок вместе с «Сент-Луисом».

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Тарасенко (хоккей)
Дмитрий Куликов
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Вячеслав Быков
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