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Сегодня, 11:01

Быков оценил шансы Мичкова стать первым номером драфта НХЛ

Мария Гусева
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков выразил мнение, что форвард СКА Матвей Мичков может стать первым номером драфта НХЛ.

«Может ли Мичков стать первым номером драфта НХЛ? Все будет зависеть от самого игрока и от того, какие результаты у него будут. Я как болельщик желаю ему побед в хоккее. Хотелось бы, чтобы и российская публика имела возможность смотреть его игру. Могут ли Мичкова сделать не первым номером драфта по политическим причинам? Нет, я сомневаюсь, потому что они слишком циничны в вопросах, которые касаются бизнеса. Не думаю, что здесь политика смешается с интересами клуба и самой лиги», — цитирует Legalbet Быкова.

На счету 17-летнего Мичкова 14 матчей в составе СКА в КХЛ, в которых он забросил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи.

Драфт НХЛ-2023 пройдет 28-29 июня 2023 года в Нэшвилле.

Источник: https://legalbet.ru/news/bikov-michkova-ne-sdelayut-pervim-nomerom-drafta-nhl-po/
Хоккей
Вячеслав Быков
Матвей Мичков
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