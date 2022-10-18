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Сегодня, 12:54

Быков: «Овечкин долго не забивал? Главное — показывать свое мастерство в течение всего сезона»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии «СЭ» оценил игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на старте сезона-2022/23 в НХЛ.

«Рад, что Александр смог отличиться в этом сезоне. Долго не забивал? Главное — показывать свое мастерство в течение всего сезона. Он хорошо начал этот сезон», — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В текущем сезоне 37-летний Овечкин сыграл за «Вашингтон» 4 матча в НХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков.

Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги с 782 голами. Он уступает лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:4), который прошел в ночь с 17 на 18 октября, Овечкин набрал 4 (2+2) очка. 37-летний хоккеист забросил свои первые шайбы в сезоне-2022/23, его признали первой звездой дня в лиге.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Быков
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