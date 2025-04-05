Быков: «Мало, кто верил, что рекорд Гретцки кто-нибудь повторит, но появился талантливый игрок и он смог!»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» прокомментировал достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Осталось ждать недолго, еще несколько матчей и достижение Гретцки падет. Рекорды и существуют для того, чтобы у игроков было стремление их улучшать! Мало кто верил, что рекорд Гретцки кто-нибудь повторит. Но появился талантливый игрок и он смог! Будет ли вечен потенциальный новый рекорд Овечкина? Предугадать невозможно, но стремление у других будет, хоть это сделать будет очень трудно и сложно. Тем более, что Александр не собирается останавливаться на достигнутом, а продолжит его улучшать!» — сказал Быков «СЭ».

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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