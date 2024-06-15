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Сегодня, 06:27

Быков считает Бобровского и Шестеркина лучшими российскими вратарями

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал выступающего за «Флориду» Сергея Бобровского и Игоря Шестеркина из «Рейнджерс» лучшими российскими вратарями.

«На данный момент Сергей действительно является одним из лучших российских вратарей. Вместе с Игорем Шестеркиным он задает новые тренды в своем амплуа. Я не сторонник сравнения выдающихся спортсменов между собой, у каждого хоккеиста своя собственная судьба. Каждый из игроков старался и старается в наилучшей манере показать свое мастерство и отношение к профессии», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

В финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» ведет в серии с «Эдмонтоном» со счетом 3-0. Четвертая игра команд пройдет в ночь на воскресенье, 16 июня.

В текущем плей-офф НХЛ 35-летний Бобровский одержал 15 побед в 20 матчах.

Источник: Metaratings.ru.
Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
Вячеслав Быков
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