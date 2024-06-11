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Сегодня, 19:49

Быков считает, что Бобровский является вратарем от бога

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о вратаре «Флориды» Сергее Бобровском, который принимает участие в финальной серии Кубка Стэнли.

«Надеюсь, Сергей сможет завоевать Кубок Стэнли, чего я ему и желаю. Он вратарь от бога и очень приятный человек. Выразительная личность», — сказал Быков.

11 июня «пантеры» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли обыграли «Эдмонтон» со счетом 4:1. Бобровский отразил 18 бросков в этой встрече и был признан третьей звездой матча.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Флориды». Третья игра между командами пройдет 14 июня и начнется в 03.00 мск.

Источник: Metaratings.ru.
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Вячеслав Быков
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