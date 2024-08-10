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Сегодня, 07:02

Быков считает, что россияне заслуженно попали в топ-10 лучших вратарей НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал попадание россиян в рейтинг лучших голкиперов НХЛ.

Ранее сайт НХЛ назвал десятку лучших голкиперов лиги. В список попали Игорь Шестеркин, возглавляющий рейтинг, а также Андрей Василевский, Илья Сорокин и Сергей Бобровский.

«Не удивлен, что наши вратари входят в список лучших голкиперов НХЛ. Они заслуженно оказались в топ-10. Сложно комментировать конкретные места в этом рейтинге, но для меня наши ребята в любом случае лучшие. Я имел счастье с ними работать и видел их игру своими глазами. Сейчас они в потрясающей форме и показывают отличные результаты. Это наш вратарский генофонд», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Шестеркин
НХЛ
Вячеслав Быков
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