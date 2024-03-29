Быков: «Федотову можно пожелать только удачи в реализации своей мечты. Не факт, что НХЛ сильнее нашей лиги»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал корреспонденту «СЭ» переход экс-вратаря ЦСКА Ивана Федотова в «Филадельфию».

«Ивану можно пожелать только удачи в реализации своей мечты, заявить о своих амбициях и показать свое мастерство в другой лиге. Что касается ЦСКА, если они пошли на такой шаг, значит, у них есть план Б, который подразумевает замену Ивану. Не факт, что за рубежом лига мощнее, наша КХЛ тоже сильная. Это только в интересах «Филадельфии» дать возможность Ивану адаптироваться под их хоккей и постепенно вводить его в основной состав. У НХЛ неуважительное отношение к нашему спорту, хоккею в частности и нашим спортсменам, поэтому не буду следить за этой лигой», — сказал Быков «СЭ».

Как сообщал «СЭ», российский голкипер Иван Федотов продолжит карьеру в НХЛ. В ближайшее время он присоединится к «Филадельфии». Об этом сообщила пресс-служба команды НХЛ.

Федотов подписал контракт с «Филадельфией» в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.