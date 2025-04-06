Быстров назвал Овечкина главным спортсменом мира после побития рекорда Гретцки

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» отреагировал на преодоление рекорда Гретцки нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Великолепные эмоции. Все счастливы. Саша молодец. Овечкин — главный спортсмен мира», — сказал Быстров «СЭ».

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс». Эта шайба стала для 39-летнего россиянина 895-й за карьеру в 1487-й игре в североамериканской лиге.

Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (894 шайбы в 1487 матчах).