Быстров назвал Овечкина главным спортсменом мира после побития рекорда Гретцки

6 апреля, 21:42
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» отреагировал на преодоление рекорда Гретцки нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.
«Великолепные эмоции. Все счастливы. Саша молодец. Овечкин — главный спортсмен мира», — сказал Быстров «СЭ».
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс». Эта шайба стала для 39-летнего россиянина 895-й за карьеру в 1487-й игре в североамериканской лиге.
Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (894 шайбы в 1487 матчах).