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Сегодня, 11:29

Бывший арбитр НХЛ сообщил о гибели Годро

Сергей Разин
корреспондент
Джонни Годро.
Фото Global Look Press
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Бывший арбитр НХЛ Тим Пил сообщил о возможной гибели форварда «Коламбуса» Джонни Годро.

«Поступила информация, что Джонни Годро и его брат Мэтью были сбиты насмерть пьяным водителем сегодня вечером. Пожалуйста, молитесь, чтобы это не было правдой», — написал Пил в соцсетях.

Ранее в соцсетях стали появляться новости о том, что 31-летний хоккеист с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем. Официальной информации о гибели Годро не поступало.

В минувшем сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (12+48) очков.

Джонни Годро. Страшные новости из-за океана. В Америке пишут, что звезду «Коламбуса» Годро сбил пьяный водитель

Джонни Годро
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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