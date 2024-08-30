Бывший арбитр НХЛ сообщил о гибели Годро

Бывший арбитр НХЛ Тим Пил сообщил о возможной гибели форварда «Коламбуса» Джонни Годро.

«Поступила информация, что Джонни Годро и его брат Мэтью были сбиты насмерть пьяным водителем сегодня вечером. Пожалуйста, молитесь, чтобы это не было правдой», — написал Пил в соцсетях.

Ранее в соцсетях стали появляться новости о том, что 31-летний хоккеист с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем. Официальной информации о гибели Годро не поступало.

В минувшем сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (12+48) очков.