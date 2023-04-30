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Сегодня, 15:43

Бывший директор «Трактора»: «История с Ничушкиным — это чистой воды провокация»

Виктория Кравченко
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал, что думает об истории с форвардом «Колорадо» Валерием Ничушкиным. Россиянин пропустил несколько матчей плей-офф НХЛ по личным причинам.

«Думаю, что это чистой воды провокация, чтобы подловить Ничушкина. Недоброжелателей много. Я никогда о нем ничего плохого не слышал — хороший, добрый, вежливый, приветливый парень. Мы не знаем истинных мотивов этой девушки. Может, он с ней вообще не знаком. Главное — что он ее не избивал, в свое время у Вячеслава Войнова все было гораздо хуже. Будем надеяться, что все успокоится, и Валера будет играть там, где хочет. Может, он в КХЛ выступать хочет? Посмотрим, как дальше события будут складываться. Хотя, конечно, это неприятная ситуация», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Форвард пропустил три последних матча своей команды против «Сиэтла» в первом раунде Кубка Стэнли. 28 апреля появилась информация о том, что в гостиничном номере хоккеиста была обнаружена женщина в состоянии алкогольного опьянения, при этом главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что отсутствие Ничушкина на льду не связано с юридическими проблемами, с проблемами со здоровьем или дисциплиной.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-direktor-traktora-istoriya-s-nichushkiny-m-e-to-chistoj-vody-provokatsiya-nedobrozhelatelej-mnogo/
Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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