Бывший директор «Трактора»: «История с Ничушкиным — это чистой воды провокация»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал, что думает об истории с форвардом «Колорадо» Валерием Ничушкиным. Россиянин пропустил несколько матчей плей-офф НХЛ по личным причинам.

«Думаю, что это чистой воды провокация, чтобы подловить Ничушкина. Недоброжелателей много. Я никогда о нем ничего плохого не слышал — хороший, добрый, вежливый, приветливый парень. Мы не знаем истинных мотивов этой девушки. Может, он с ней вообще не знаком. Главное — что он ее не избивал, в свое время у Вячеслава Войнова все было гораздо хуже. Будем надеяться, что все успокоится, и Валера будет играть там, где хочет. Может, он в КХЛ выступать хочет? Посмотрим, как дальше события будут складываться. Хотя, конечно, это неприятная ситуация», — цитирует Баландина «РБ Спорт».