Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:30

Бывший форвард «Сан-Хосе» Барабанов: «Не смог бы жить в Америке. Очень скучал по России»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Александр Барабанов.
Фото ХК «Ак Барс».
Telegram Дзен

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов в интервью «СЭ» рассказал, смог ли бы жить в Америке. Последние четыре сезона он провел в НХЛ.

«Наверное, нет. Очень скучал по России. Тем летом не получилось вернуться, жена на позднем сроке беременности была. Было очень тяжело психологически: родных и близких не увидел, в Питере не побывал», — сказал Барабанов.

В НХЛ Барабанов выступал за «Торонто» и «Сан-Хосе». В прошлом сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков в 46 матчах за «Шаркс».

В это межсезонье 30-летний хоккеист присоединился к казанскому «Ак Барсу».

Александр Барабанов. «Никто не может быть ближе, чем русский человек». Интервью Барабанова — об НХЛ и возвращении домой

Александр Барабанов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Ак Барс
Читайте также
Умер отец хоккеистов Валерия и Павла Буре
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open-2024
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
В РФ обнаружили мужские добавки с сильнодействующим рецептурным веществом
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Сегодня
Вчера
Неделя