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Сегодня, 11:08

Терещенко — об Овечкине: «За три сезона он точно доберется до рекорда Гретцки»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новый рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

30 ноября 37-летний хоккеист в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1) оформил дубль и побил рекорд легендарного форварда Уэйна Гретцки по голам в выездных матчах. Теперь на счету Овечкина 403 гола в выездных встречах, что является новым рекордом лиги.

«Он движется своей дорогой. Молодец! Все следят за тем, как Саша забивает, что делает. Надеюсь, рекорд Гретцки — дело пары сезонов, но оптимально — три. Все зависит от партнеров и от того, как будет играть «Вашингтон». Конечно, не хватает Бекстрема. Они провели вместе большую часть своей карьеры. Думаю, что пары сезонов не хватит, но за три сезона он точно доберется до рекорда Гретцки. По крайней мере мне так кажется», — сказал Терещенко «СЭ».

В комментарии «СЭ» обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский назвал легендарными достижения Овечкина в НХЛ.

Александр Овечкин. Овечкин побил вечный рекорд Гретцки! Никто в истории НХЛ не забивал на выезде больше
Александр Овечкин
Алексей Терещенко
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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