Мостовой желает встретиться с Овечкиным после преодоления рекорда Гретцки: «Мог бы увидеться, есть точки соприкосновения»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», что желает встретиться с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Мы зимой встречались, когда пауза была. Я со многими хоккеистами знаком и в хоккей играю. Мог бы с ним встретиться, конечно. В футбол он хорошо играет, а мы — в хоккей. Всегда есть точки соприкосновения», — сказал Мостовой «СЭ».

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс». Эта шайба стала для 39-летнего россиянина 895-й за карьеру в 1487-й игре в североамериканской лиге.

Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (894 шайбы в 1487 матчах).