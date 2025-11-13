Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»

13 ноября, 18:56
Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» 901-ю заброшенную шайбу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Когда вспоминаешь Овечкина, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться. Он уже побил так называемый «вечный» рекорд. Теперь нужно придумывать названия для рекордов Александра. Его рекорд на наш век уже точно никто не побьет», — сказал Мостовой «СЭ».
12 ноября Овечкин забил гол в пустые ворота в матче с «Каролиной» (4:1). Шайба стала 901-й для российского нападающего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин теперь уступает 38 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.
Adiоs Amigos R
Когда Земля переворачивается, Бурятия стоит на месте (Конфуций)
14.11.2025
ЗГ из БАНИ
Царь захотел халявной индейки?
14.11.2025
dimbrok
Ну, а что? По предполагаю, что ОН имеет право )).
14.11.2025
андр
С возрастом становится все более чудным.
13.11.2025
Sergey Sparker
Почему только планета Земля? Галактика должна перевернуться к чертям собачьим. Вселенная должна припасть к ногам Овечкина! Вы чего там курите? Дебилы!
13.11.2025
AlexCS4
Заче Земле переворачиваться? Пусть Царь крутится.
13.11.2025
хурма(сельдерей)
Овечкин забивает в НХЛ...а переворачиваться должна Россия? что у них с головой как в лужу пернул
13.11.2025
fatka
Сейчас пойду ,посмотрю!
13.11.2025
Александр Клименок
Где родился, там и пригодился, ага?
13.11.2025
Фирсыч
Должна, а не переворачивается. Вся Африка, Южная Америка ( наши друзья ), Индия и большая часть Азии, вряд ли знает, кто такой Овечкин. Но лизнул царь красиво.
13.11.2025