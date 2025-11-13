Видео
13 ноября, 18:56

Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»

Дарик Агаларов

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» 901-ю заброшенную шайбу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Когда вспоминаешь Овечкина, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться. Он уже побил так называемый «вечный» рекорд. Теперь нужно придумывать названия для рекордов Александра. Его рекорд на наш век уже точно никто не побьет», — сказал Мостовой «СЭ».

12 ноября Овечкин забил гол в пустые ворота в матче с «Каролиной» (4:1). Шайба стала 901-й для российского нападающего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин теперь уступает 38 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.

10

  • Adiоs Amigos R

    Когда Земля переворачивается, Бурятия стоит на месте (Конфуций)

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Царь захотел халявной индейки?

    14.11.2025

  • dimbrok

    Ну, а что? По предполагаю, что ОН имеет право )).

    14.11.2025

  • андр

    С возрастом становится все более чудным.

    13.11.2025

  • Sergey Sparker

    Почему только планета Земля? Галактика должна перевернуться к чертям собачьим. Вселенная должна припасть к ногам Овечкина! Вы чего там курите? Дебилы!

    13.11.2025

  • AlexCS4

    Заче Земле переворачиваться? Пусть Царь крутится.

    13.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    Овечкин забивает в НХЛ...а переворачиваться должна Россия? что у них с головой как в лужу пернул

    13.11.2025

  • fatka

    Сейчас пойду ,посмотрю!

    13.11.2025

  • Александр Клименок

    Где родился, там и пригодился, ага?

    13.11.2025

  • Фирсыч

    Должна, а не переворачивается. Вся Африка, Южная Америка ( наши друзья ), Индия и большая часть Азии, вряд ли знает, кто такой Овечкин. Но лизнул царь красиво.

    13.11.2025

    Александр Мостовой
    Александр Овечкин
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
