Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» 901-ю заброшенную шайбу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Когда вспоминаешь Овечкина, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться. Он уже побил так называемый «вечный» рекорд. Теперь нужно придумывать названия для рекордов Александра. Его рекорд на наш век уже точно никто не побьет», — сказал Мостовой «СЭ».

12 ноября Овечкин забил гол в пустые ворота в матче с «Каролиной» (4:1). Шайба стала 901-й для российского нападающего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин теперь уступает 38 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.