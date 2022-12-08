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Сегодня, 22:20

Сафронов — о рекорде Гретцки и Овечкине: «Все должно быть хорошо, но загадывать не надо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший генеральный менеджер сборной по хоккею Андрей Сафронов высказался об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и рекорде Уэйна Гретцки по забитым шайбам за всю историю НХЛ.

«За счет чего он может побить рекорд Гретцки? За счет желания, физической готовности, профессионального отношения к делу и любви к своей профессии. Думаю, все должно быть хорошо. Загадывать не надо, но все должно быть хорошо», — приводит слова Сафронова «Газета.ру».

37-летний россиянин имеет на своем счету 795 голов в НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).

В текущем сезоне 37-летний нападающий сыграл за «Вашингтон» 28 матчей и набрал 29 (15+14) очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/08/19225603.shtml
Александр Овечкин
НХЛ
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
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