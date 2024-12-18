Бывший генменеджер «Нью-Джерси» вспомнил драку Ковальчука в первом матче за клуб

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, 28 лет занимавший этот пост в «Нью-Джерси Дэвилз», в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил о сенсационном отъезде Ильи Ковальчука из «Дьяволов» в СКА и высказался о знаменитом нападающем.

— Ковальчук решил вернуться в Россию, перейти в СКА, за 13 лет до конца огромного контракта, который вы с ним подписали. Переговоры от имени клуба из Санкт-Петербурга с вами вел... Касатонов. Можете вспомнить, как это было?

— То был сложный момент для организации («Дэвилз». — Прим. И.Р.), которая переживала смену владельца. Была куча, что называется, смягчающих обстоятельств. Я и сам, если честно, многого не знал. И мне еще сложнее все это объяснить.

— Но вы задним числом не пожалели, что сделали на него ставку, подписали на такой долгий срок?

— Не люблю смотреть на вещи под таким углом — углом сожаления. Ты учишься на разных вещах, в том числе и на этом. Да, что-то я бы сделал по-другому. Но, повторяю, было слишком много разных побочных обстоятельств, в результате которых еще и Зак Паризе перешел в «Миннесоту».

— Вот что говорит Ковальчук о вас: «Лу — это скала! Правильный человек с правильными понятиями. Таких людей очень мало в мире. Он знает о хоккее все». Может, был какой-то момент в ваших взаимоотношениях, который вдохновил его на такие слова?

— Ох, вот этого не знаю. Впервые слышу такие лестные слова. И не могу залезть людям в голову и понять, почему они думают так, а не иначе.

— О чем думали, когда на закате карьеры Ковальчук вернулся в НХЛ, чтобы попытаться все-таки выиграть Кубок Стэнли?

— Это меня в хорошем смысле развлекло. И я рассматривал возможность вернуть его в свой клуб (уже в «Нью-Йорк Айлендерс». — Прим. И.Р.). Это было в мой первый год на Лонг-Айленде (сезон-2018/19, когда Ковальчук играл в «Лос-Анджелесе». — Прим. И.Р.). Я на самом деле думал об этом очень много. Но беспокоился о роли Ильи в команде, поскольку у каждого хоккеиста она должна быть, и он должен ее принять.

Я любил Ковальчука. Он отличный парень и очень командный хоккеист. Помню, как он проводил за «Нью-Джерси» первую игру после обмена из «Атланты». Илья только появился в команде, а уже пошел драться за нашего вратаря! И тот игрок, с которым он сцепился, — не хочу называть имена — действительно вел себя не по правилам по отношению к нашему вратарю. Обычно такие вещи делают игроки другого плана, но в той ситуации он оказался ближе всех и без сомнений сделал это. Это сразу произвело впечатление и показало, кто он.