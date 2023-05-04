Неучев считает, что у него не получится сразу попасть в НХЛ после перехода в «Баффало»

Бывший нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев считает, что ему вряд ли удастся сразу закрепиться в НХЛ.

«Попасть в НХЛ с ходу будет сложно. Как долго я готов терпеть и пробиваться в эту лигу? Да, я понимаю, что к НХЛ не готов. Ничего страшного в том, что я поиграю год-два в АХЛ. А если я через три года не попаду в НХЛ, то это уже ко мне вопросы будут — что со мной что-то не так», — цитирует игрока «Чемпионат».

19-летний нападающий был задрафтован «Баффало» в 2022 году под общим 74-м номером в 3-м раунде.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Неучев провел 57 матчей за клуб из Екатеринбурга и набрал 12 (4+8) очков. В плей-офф провел 4 матча.