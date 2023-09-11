Бывший нападающий «Каролины», «Чикаго» и «Виннипега» Лэдд объявил о завершении карьеры

Сегодня, 10:45
Нападающий «Аризоны» Эндрю Лэдд объявил о завершении карьеры.
37-летний канадец пропустил сезон-2022/23 из-за проблем с коленом.
«Вот и последняя глава в моей истории. В детстве я и не мечтал, что смогу зарабатывать на жизнь, играя в хоккей. Я очень люблю эту игру. Мне нравилось быть частью команды, соревноваться, бороться за победу. У меня за спиной 1001 матч в НХЛ, два Кубка Стэнли. Мои родители стольким жертвовали, столько в меня вложили, я всегда буду благодарен им и тому, как хоккей сделал из меня личность. Всегда буду благодарен людям, которые принесли эту игру в мою жизнь», — написал у себя в соцсетях Лэдд.
Лэдд был выбран «Каролиной» под 4-м номером драфта НХЛ-2004. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2006 году. Также хоккеист становился обладателем трофея вместе с «Чикаго» в 2010 году.
Помимо «Каролины», «Чикаго» и «Аризоны», Лэдд выступал в НХЛ за «Атланту», «Виннипег» и «Айлендерс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -