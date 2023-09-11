Бывший нападающий «Каролины», «Чикаго» и «Виннипега» Лэдд объявил о завершении карьеры

Нападающий «Аризоны» Эндрю Лэдд объявил о завершении карьеры.

37-летний канадец пропустил сезон-2022/23 из-за проблем с коленом.

«Вот и последняя глава в моей истории. В детстве я и не мечтал, что смогу зарабатывать на жизнь, играя в хоккей. Я очень люблю эту игру. Мне нравилось быть частью команды, соревноваться, бороться за победу. У меня за спиной 1001 матч в НХЛ, два Кубка Стэнли. Мои родители стольким жертвовали, столько в меня вложили, я всегда буду благодарен им и тому, как хоккей сделал из меня личность. Всегда буду благодарен людям, которые принесли эту игру в мою жизнь», — написал у себя в соцсетях Лэдд.

Лэдд был выбран «Каролиной» под 4-м номером драфта НХЛ-2004. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2006 году. Также хоккеист становился обладателем трофея вместе с «Чикаго» в 2010 году.

Помимо «Каролины», «Чикаго» и «Аризоны», Лэдд выступал в НХЛ за «Атланту», «Виннипег» и «Айлендерс».