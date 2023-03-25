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Сегодня, 11:25

Игорь Григоренко: «Всегда верил, что Капризов заиграет»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре в уфимском клубе с выступающим сейчас за «Миннесоту» Кириллом Капризовым.

— Вы провели в «Салавате» сезон с Кириллом Капризовым, смотрите за ним?

— Да, мы постоянно созваниваемся.

— Мне рассказывали, что вы в том сезоне были капитаном команды и когда в команде собирались деньги на что-то, вы запретили Капризову сбрасываться, потому что у него была маленькая зарплата. Это правда?

— Я уже не помню, может, и было такое.

— Каким он был в то время? Он ведь тогда только начинал свою карьеру.

— Каким он был, таким и остался — нормальный и адекватный парень, который слушает какие-то подсказки и советы. Он всегда с уважением относился к старшим ребятам, иногда подходил и спрашивал что-то. Конечно, сейчас он повзрослел, но в целом остался таким же. Хороший парень.

— Тогда можно было предсказать, что он станет звездой такого уровня?

— Не знаю, как другие, но я всегда верил, что он заиграет. Я видел его игру вживую и понимал, что это мастеровитый парень, который бьется и отдает себя полностью. Он приехал туда и стал лидером в первый же сезон.

В сезоне-2022/23 Капризов набрал 74 (39+35) очка в 65 матчах за «Миннесоту». За два года в НХЛ форвард получил награду «Колдер Трофи», которую вручают лучшему новичку лиги, а также дважды принял участие в Матче звезд.

Игорь Григоренко. «Наш хоккей стал похож на шорт-трек». Интервью легенды КХЛ

Игорь Григоренко
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
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