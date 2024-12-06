Сушинский: «У Мичкова хороший потенциал, а в «Филадельфии» умеют работать с такими игроками»

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Бывший нападающий СКА Максим Сушинский поделился мнением об игре форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова в этом сезоне НХЛ.
«У Матвея очень хороший потенциал, тут и говорить нечего. Есть все, чтобы его приумножить. В «Филадельфии» с такими хоккеистами работать умеют, поэтому все зависит от него. Ему доверяют, верят в него, теперь ему надо этим доверием воспользоваться, оправдать. Есть над чем работать, чтобы расти дальше», — цитирует Сушинского Vseprosport.
В этом сезоне Мичков провел за «Флайерз» 24 матча и набрал 22 (9+13) очков.