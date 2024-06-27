Бывший нападающий «Торонто» Березин умер в возрасте 52 лет

НХЛ в среду объявила о смерти бывшего российского нападающего «Торонто» Сергея Березина. В ноябре ему могло исполниться 53 года.

Уроженец Воскресенска был выбран «Мэйпл Лифс» в 10-м раунде драфта НХЛ в 1994 году. Он провел первые пять лет своей карьеры в НХЛ, выступая за «Торонто» с 1996 по 2001 год. Также он поиграл в НХЛ еще за четыре команды, включая «Финикс», «Монреаль», «Чикаго» и «Вашингтон». Всего на его счету 286 (160+126) очков в 502 матчах регулярки за карьеру, а также 13 голов и 17 голевых передач в 52 играх плей-офф.

В России Березин выступал за ЦСКА и воскресенский «Химик». Также он с 1994 по 1996 год играл в Германии за «Кельнер Хайе».