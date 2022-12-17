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НХЛ

17 декабря, 19:41

Бывший нападающий «Трактора» Седлак объяснил, почему принял решение покинуть НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Лукаш Седлак объяснил, почему принял решение покинуть НХЛ и уехал из расположения «Филадельфии», пишет журналист Джиана Хан.

Чешский хоккеист объяснил, что не «получал удовольствия» от игры в НХЛ. В 29 лет он хочет находиться поближе к семье.

Скорее всего, Седлак продолжит карьеру в чешском клубе «Пардубице».

В ближайшее время «Филадельфия» выставит игрока на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

В нынешнем сезоне форвард провел в регулярном чемпионате НХЛ 27 матчей и набрал 8 (3+5) очков.

Летом бывший нападающий «Трактора» подписал на год контракт с «Колорадо». Но «Эвеланш» выставили игрока на драфт отказов, где права на него забрала «Филадельфия».

Лукаш Седлак
ХК Динамо Пардубице
ХК Филадельфия Флайерз
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Бывший нападающий «Трактора» Седлак покинул расположение «Филадельфии». Клуб НХЛ расторгнет с ним контракт

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