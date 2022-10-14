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НХЛ

Сегодня, 13:44

Бывший тренер сборной России сравнил результаты Овечкина и Панарина

Виктория Кравченко

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает, что в этом сезоне российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин будет менее результативным. Он сравнил старт хоккеиста с игроком «Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Будет ли забивать Овечкин как обычно много? Может быть, как обычно не будет. В любом случае, есть определенные жизненные моменты. Но Александр будет уверенно и ярко себя проявлять с пользой для команды — не сомневаюсь.

Панарин и в прошлых сезонах достаточно себя проявлял. Нынешний сезон покажет: кто и на что способен», — сказал Плющев Legalbet.

В первых двух матчах НХЛ Овечкин пока не отметился результативными действиями, заработав показатель полезность «-3». Панарин в двух играх отметился шайбой и четырьмя ассистами (5 очков).

 

Источник: https://legalbet.ru/news/bivshij-trener-sbornoj-rossii-sravnil-ovechkina-s/
Александр Овечкин
Артемий Панарин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Владимир Плющев
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