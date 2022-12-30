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Сегодня, 12:05

Плющев назвал лучшего российского хоккеиста в истории НХЛ

Руслан Минаев
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, кого считает лучшим российским хоккеистом в истории НХЛ.

«Кто для меня лучший российский хоккеист за всю историю НХЛ? У нас было много хороших игроков в НХЛ, которые себя проявили очень серьезно и интересно. Это и Алексей Яшин, и Павел Дацюк, и Александр Овечкин.

Но наиболее ярким нападающим был Илья Ковальчук. В этом парне сложилось все гармонично для хоккея: мощь, прекрасная техника владения шайбой, поставленный бросок, самоотверженность. Это человек, который может не только взять на себя роль лидера, но и решить исход матча. Он очень яркий, но и командный.

Ковальчук не выиграл Кубок Стэнли? Для меня это абсолютно не показатель. Хоккей — командная игра, и не все зависит от индивидуальностей. Я говорил по индивидуальным качествам», — цитирует Плющева Legalbet.ru.

Ковальчук выступал в НХЛ за «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Вашингтон» и «Монреаль». В лиге он провел 926 матчей и набрал 976 (443+433) очка.

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushev-nazval-kovalchuka-luchshim-rossijskim/
Илья Ковальчук
Хоккей
НХЛ
Владимир Плющев
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