Плющев назвал лучшего российского хоккеиста в истории НХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, кого считает лучшим российским хоккеистом в истории НХЛ.

«Кто для меня лучший российский хоккеист за всю историю НХЛ? У нас было много хороших игроков в НХЛ, которые себя проявили очень серьезно и интересно. Это и Алексей Яшин, и Павел Дацюк, и Александр Овечкин.

Но наиболее ярким нападающим был Илья Ковальчук. В этом парне сложилось все гармонично для хоккея: мощь, прекрасная техника владения шайбой, поставленный бросок, самоотверженность. Это человек, который может не только взять на себя роль лидера, но и решить исход матча. Он очень яркий, но и командный.

Ковальчук не выиграл Кубок Стэнли? Для меня это абсолютно не показатель. Хоккей — командная игра, и не все зависит от индивидуальностей. Я говорил по индивидуальным качествам», — цитирует Плющева Legalbet.ru.

Ковальчук выступал в НХЛ за «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Вашингтон» и «Монреаль». В лиге он провел 926 матчей и набрал 976 (443+433) очка.