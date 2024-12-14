Бывший тренер «Вашингтона» Будро рассказал, как Овечкин нарушал режим

Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро рассказал, форвард Александр Овечкин нарушал режим в первые годы в американском клубе.

«Однажды ночью я звоню, пытаюсь найти Овечкина. Если вы, ребята, не знаете Алекса, то он часто нарушал комендантский час. Было без пяти 11 ночи, я позвонил менеджеру по работе с командой и говорю: «Йен, нам нужно найти Ови, потому что я должен сообщить Джорджу, кто на месте, а кто нет». И он сказал: «Хорошо, я попробую его найти». Спустя несколько минут Ови позвонил мне сам. Все, что я слышал, это электромузыка, русская электромузыка на заднем плане, она была такая громкая... Я спросил: «Ови, ты на месте?» Он ответил: «Да, тренер, я на месте», и я сказал: «Хорошо, увидимся завтра» — и повесил трубку. Я не хотел ничего знать», — приводит слова Будро Russian Machine Never Breaks.

Овечкин в возрасте 19 лет присоединился к «Вашингтону» в 2005 году. Вместе с «Кэпиталз» 39-летний россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, а также трижды выиграл Президентский кубок.

19 ноября Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости. 4 декабря он провел тренировку в полной хоккейной амуниции.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.