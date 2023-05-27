Лавиолетт: «В мире большие проблемы, но их начал не Овечкин»

Бывший главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поддержал российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина и заявил, что одноклубники и тренеры всегда будут поддерживать форварда.

«Мы поддерживаем Овечкина. Речь идет уже о политике, но мы не обсуждаем политику в раздевалке, а держимся от этого подальше. Я понимаю, что в мире сейчас есть большие проблемы, но это не Овечкин их начал. Он приехал сюда играть в хоккей, он прекрасный товарищ по команде, он любит Вашингтон, он любит наших фанатов. Конечно, он родился в России и прибыл из России, и кто-то пытается привлечь к этому внимание, но мы всегда старались поддержать Александра, он представляет нашу команду. В мире происходят серьезные вещи, но он не имеет к ним никакого отношения», — приводит «РИА Новости» со ссылкой на подкаст The Cam & Stick слова Лавиолетта.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, он был выбран клубом под 1-м номером драфта НХЛ-2004. Вместе с командой Овечкин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.

37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 822 гола. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы.

Питер Лавиолетт возглавлял «Вашингтон» с 2020 года, клуб принял решение уволить 58-летнего американца после сезона-2022/23, в котором команда заняла 13-е место таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и не смогла попасть в плей-офф.