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Сегодня, 16:01

Бывший тренер вратарей сборной России Давыдов объяснил успешную игру Бобровского в Кубке Стэнли

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов высказался об успешном выступлении вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в Кубке Стэнли.

«Я уверен, что Сергея подстегнула та ситуация в начале плей-офф, когда он сидел в запасе. Думаю, это был определенный для него триггер, это по-хорошему его мотивировало. И дальнейшие события это показали. Играет он ровно, мощно, с запасом, выдает все то, что накопил. Чисто по-человечески я рад, что он дошел до этого. Он заслужил это своим отношением к работе, профессии, хоккею. Все наши вратари, которые играют в НХЛ, — большие профессионалы, скрупулезные ребята, которые постоянно развиваются, уделяют очень много времени деталям игры вратаря», — приводит ТАСС слова Давыдова.

Ранее «Флорида» обыграла «Каролину» в финальной серии Восточной конференции (4-0). В финале Кубка Стэнли «Пантерз» встретится с победителем пары «Вегас» — «Даллас» (3-0).

Российский голкипер Сергей Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17842293
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Рашит Давыдов
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