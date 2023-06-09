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Сегодня, 06:57

Экс-защитник «Каролины» Коммодор о возращении Бэбкока в НХЛ: «Я разочарован, такие отморозки не меняются»

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Каролины», «Коламбуса» и «Детройта» Майк Коммодор жестко высказался о возможном возвращении экс-тренера «Ред Уингс» Майка Бэбкока в НХЛ.

Сообщалось, что специалист может возглавить «Коламбус».

«Майк Бэбкок… Главный тренер… Возвращается в НХЛ. Хулиган Бэбс получает еще один шанс. Разочарован ли я? Да, разочарован. Удивлен ли? Нет. Вся его история с завершением тренерской карьеры была полной ерундой с самого начала.

Уверен, что в офисе «Колумбуса» он сказал руководству все, что они хотели услышать: «О, я изменился, бла-бла-бла». Полный бред. Хулиган Бэбс не меняется. Такие отморозки не меняются. При всем уважении к моим приятелям из организации «Блю Джекетс», надеюсь, что этот эксперимент с Бэбкоком полностью провалится на всех уровнях», — приводит слова Коммодора The Hockey News.

Между Коммодором и Бэбкомом имеет конфликт, который тянется еще со времен выступление защитника в составе «Цинциннати» в АХЛ в 2003 году.

Последним клубом 60-летнего канадца был «Торонто», из которого Бэбкок был уволен в 2019-м.

 

Майк Коммодор
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Майк Бэбкок
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