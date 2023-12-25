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Сегодня, 22:18

Пи Кей Суббан о лакросс-голах Зеграса и Бедарда: «Они творят абсолютную грязь. Я бы им врезал»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Тревор Зеграс.
Фото USA Today Sports
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Бывший защитник «Монреаля», «Нью-Джерси» и «Нэшвилла» Пи Кей Суббан раскритиковал нападающих Тревора Зеграса («Анахайм») и Коннора Бедарда («Чикаго»), которые забросили по лакросс-голу в один день.

«Они творят абсолютную грязь. В такие моменты они позорят не только вратаря, но и всех пятерых полевых хоккеистов, играющих за другую команду. Позорят их на глазах у 20 тысяч болельщиков на арене и миллионов зрителей по всему миру. Это просто потрясающе.
Полезно ли это для игры? Не знаю. Но вот что я скажу: если бы я играл, то наверняка врезал бы им», — приводит Hockey Feed слова Суббана.

24 декабря Зеграс отличился в матче с «Сиэтлом» (2:3), а Бедард — в игре с «Сент-Луисом» (5:7).

Пи-Кей Суббан
Тревор Зеграс
Хоккей
НХЛ
Коннор Бедард
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