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НХЛ

1 октября, 14:14

Чехович рассказал об эмоциях после дебюта в НХЛ

Виктория Кравченко

Форвард ярославского «Локомотива» Иван Чехович рассказал о своем дебюте в НХЛ, он признался, что это было неожиданностью для нее.

«Вызов в главную команду был неожиданным. У меня была запланирована тренировка с «барракудами», только вышел на лед, мне сказали: «У тебя через час самолет». А я вообще без понятия, что делать, что происходит. Тут же рванул в аэропорт, прибыл в расположение клуба. До последнего не понимал, буду ли играть. В результате меня поставили на матч с «Колорадо». И вот тогда я охренел. После игры уже просто не понимал — куда я попал, какая мне еще НХЛ. Потом сыграл еще несколько матчей: пару раз с «Аризоной», еще одну встречу провел против «Вегаса». И вот за этот небольшой период показалось, будто в разных лигах поиграл», — цитирует Чеховича «РИА Новости Спорт».

Хоккеист дебютировал в НХЛ в составе «Сан-Хосе» в мае 2021 года в матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш» (0:3).

Источник: https://rsport.ria.ru/20221001/chekhovich-1820837089.html
Иван Чехович
НХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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