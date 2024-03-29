29 марта, 18:06
Российский тренер Сергей Черкас прокомментировал переход голкипера Ивана Федотова в «Филадельфию» из ЦСКА.
29 марта клуб из Пенсильвании объявил о подписании вратаря.
«Федотов правильно делает, что едет в НХЛ, надо попробовать там свои силы. Но ему будет очень тяжело. Все остались в проигрыше от этой истории — и ЦСКА, и Федотов», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».
Федотов подписал контракт с «Филадельфией» в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.
Перед началом сезона-2023/24 голкипер вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом на два года. В этом сезоне он провел за армейцев 44 матча в регулярном чемпионате и 5 игр в плей-офф КХЛ.