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Сегодня, 17:49

Чернышов и Артамонов включены в топ-10 крайних форвардов драфта по версии сайта НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Обозреватели сайта НХЛ составили список 10 лучших крайних нападающих драфта-2024.

В топ-10 вошли Игорь Чернышов из московского «Динамо» (2-й) и Никита Артамонов из «Торпедо» (7-й). Также в список вошли Коул Эйзерман, Тревор Коннелли, Марек Ванакер, Эндрю Баша, Эрикс Матейко, Таннер Хоу, Джавон Мур и Макс Планте.

В минувшем сезоне 18-летний Чернышов провел 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 4 (3+1) очка. В 10 играх плей-офф форвард не отметился результативными действиями.

У 18-летнего Артамонова в сезоне-2023/24 23 (7+16) очка в регулярке и 5 игр в плей-офф.

КХЛ
НХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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