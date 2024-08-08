Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:31

Нападающий «Сан-Хосе» Чернышов заявил, что первый номер драфта Селебрини профессионал своего дела

Telegram Дзен

Нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов поделился впечатлениями от общения с первым номером драфта НХЛ 2024 года канадцем Маклином Селебрини.

«Мы общались с ним, но это не был разговор за жизнь. Больше разговаривали на льду, потому что тренировались в одной тройке, были обсуждения по упражнениям, подсказывали друг другу, где-то просто шутили, смеялись. Безусловно, добрый, классный человек, профессионал своего дела, работяга. Только положительные впечатления о себе оставил», — приводит слова Чернышова ТАСС.

Селебрини и Чернышов участвовали в лагере развития «Сан-Хосе» в начале июля. Россиянин будет выступать за клуб Хоккейной лиги Онтарио «Сагино». Форвард расторг контракт с московским «Динамо», который сохранил на него права в Континентальной хоккейной лиге.

Источник: ТАСС
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
0
Читайте также
Американец Куинси Холл взял золото в беге на 400 метров
Минимум три спортсмена из США с допинг-нарушениями продолжали соревноваться без санкций
Военкора Поддубного направят в московскую клинику для дальнейшего лечения
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Рекордсмен мира в беге с препятствиями потерял сознание после падения на ОИ
Politico сообщила о возможном отказе Ирана от атаки на Израиль из-за США
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шестеркин: «В первый сезон в НХЛ говорили, что я толстый. Процент жира был больше, чем сейчас»