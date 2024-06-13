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Сегодня, 10:17

Чернышов рассказал, что не акцентирует внимание на рейтингах перед драфтом НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов заявил, что не придает большого значения рейтингам перед драфтом НХЛ.

Драфт состоится 29 июня в Парадайсе. В ночь на 29 июня пройдет первый раунд, вечером того же дня состоятся остальные шесть раундов.

«Как я вижу, будет классное событие, с большим удовольствием поеду, получу заряд эмоций. Думаю, к этому не нужно готовиться как-то по особенному. Нужно просто приехать и быть самим собой, быть открытым, добрым и просто показывать то, что ты умеешь», — приводит слова Чернышова ТАСС.

В финальном преддрафтовом рейтинге НХЛ среди игроков не из Северной Америки 18-летний Чернышов занял девятое место. В рейтинге, представленном журналом The Hockey News, россиянин оказался на 18-й позиции, по версии The Athletic — на 23-й, по версии канала ESPN — 21-й.

Источник: ТАСС
НХЛ
ХК Динамо (Москва)
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