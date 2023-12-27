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НХЛ

Сегодня, 00:16

Черышев: «Работать с Мильштейном — одно удовольствие»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Санта-Коломы» из Андорры Дмитрий Черышев поделился впечатлениями от работы с агентом Дэном Мильштейном.

«Когда поступило предложение, я находился в Испании. Мне позвонили мои друзья, которые близко знают президента клуба Дэна Мильштейна. Они меня порекомендовали ему, потому что Мильштейну нужен был человек, который говорит по-испански и по-русски для того, чтобы общаться и доверять человеку. Он мне набрал и сказал, что прилетает через неделю в Андорру. Я приехал туда, мы с ним пообщались перед всеми совещаниями, чтобы конкретно зарегистрировать клуб под его именем. Поговорили — и почти сразу ударили по рукам. Решение было принято довольно-таки быстро.

После моего ухода по-прежнему с ним общаемся. Мильштейн сильно занятой человек, но когда я ему пишу, он находит свободное время, чтобы перезвонить. У нас с ним великолепные отношения. Дэн — замечательный человек. Если бы мне пришло от него предложение поработать в США, я обязательно рассмотрел бы его. Это действительно так, потому что работать с ним — одно удовольствие. В первую очередь, из-за доверия. Это самое главное, что есть у него в работе с людьми", — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

Клиентами Мильштейна являются Никита Зайцев, Никита Задоров, Михаил Сергачев, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Владислав Наместников, Иван Барбашев и другие российские игроки, выступающие в НХЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitrii-cheryshev-rabotat-s-milshteinom-odno-udovolstvie-319096/
Дмитрий Черышев
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