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Сегодня, 16:40

Чесалин считает, что Капризову по силам стать главной русской звездой НХЛ

Сергей Ярошенко
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Чесалин предположил, кто из российских хоккеистов после ухода нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина из НХЛ может стать главной русской звездой в Америке.

«Капризов себя очень хорошо показывает. Я думаю, ему по силам, но, конечно, надо было раньше это все начинать, все эти подвиги. Тяжело загадывать, кто чью возьмет нишу, но я думаю, однозначно, такой хоккеист будет», — приводит слова Чесалина Legalbet.ru.

27-летний Капризов, выступающий за «Миннесоту», в этом сезоне забросил 23 шайбы и оформил 27 ассистов в 34 играх.

Овечкин продолжает восстановление после перелома малоберцовой кости. Ранее форвард «Вашингтона» вернулся к тренировкам с командой. В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 25 (15+10) очков в 18 матчах.

Источник: Legalbet.ru
Александр Овечкин
Евгений Чесалин
Кирилл Капризов
НХЛ
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