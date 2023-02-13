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НХЛ

Сегодня, 17:07

Четыре российских хоккеиста попали в топ-50 лучших проспектов НХЛ по версии The Athletic

Иван Шитик
Корреспондент
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Журналист портала The Athletic Скотт Уилер, который специализируется на анализе игры молодых игроков, составил список лучших проспектов НХЛ.

В этот список попали игроки в возрасте до 23 лет, которые уже были выбраны на драфте, но еще не завоевали твердого места в основном составе.

Первое место в этом рейтинге занял нападающий системы «Аризоны» Логан Кули. Вторым стал защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз, третьим — защитник «Коламбуса» Давид Йиричек.

Лучшие проспекты НХЛ

Версия The Athletic

1. Логан Кули — нападающий, 18 лет, «Аризона

2. Люк Хьюз — защитник, 19 лет, «Нью-Джерси»

3. Давид Йиричек — защитник, 18 дет, «Коламбус»

4. Шимон Немец — защитник, 18 лет, «Нью-Джерси»

5. Симон Эдвинссон — защитник, 20 лет, «Детройт»

6. Брэндт Кларк — защитник, 19 лет, «Лос-Анджелес»

7. Шейн Райт — нападающий, 19 лет, «Сиэтл»

8. Куинтон Байфилд — нападающий, 20 лет, «Лос-Анджелес»

9. Логан Станковен — нападающий, 19 лет, «Даллас»

10. Мэтт Савой — нападающий, 18 лет, «Баффало»...

13. Павел Минтюков — защитник, 19 лет, «Анахайм»

29. Данила Юров — нападающий, 19 лет, «Миннесота»

36. Кирилл Марченко — нападающий, 22 года, «Коламбус»

38. Александр Никишин — защитник, 21 год, «Каролина»

Данила Юров
Кирилл Марченко
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