Четыре российских хоккеиста попали в топ-50 лучших проспектов НХЛ по версии The Athletic

Сегодня, 17:07
Журналист портала The Athletic Скотт Уилер, который специализируется на анализе игры молодых игроков, составил список лучших проспектов НХЛ.
В этот список попали игроки в возрасте до 23 лет, которые уже были выбраны на драфте, но еще не завоевали твердого места в основном составе.
Первое место в этом рейтинге занял нападающий системы «Аризоны» Логан Кули. Вторым стал защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз, третьим — защитник «Коламбуса» Давид Йиричек.
Лучшие проспекты НХЛ
Версия The Athletic
1. Логан Кули — нападающий, 18 лет, «Аризона
2. Люк Хьюз — защитник, 19 лет, «Нью-Джерси»
3. Давид Йиричек — защитник, 18 дет, «Коламбус»
4. Шимон Немец — защитник, 18 лет, «Нью-Джерси»
5. Симон Эдвинссон — защитник, 20 лет, «Детройт»
6. Брэндт Кларк — защитник, 19 лет, «Лос-Анджелес»
7. Шейн Райт — нападающий, 19 лет, «Сиэтл»
8. Куинтон Байфилд — нападающий, 20 лет, «Лос-Анджелес»
9. Логан Станковен — нападающий, 19 лет, «Даллас»
10. Мэтт Савой — нападающий, 18 лет, «Баффало»...
13. Павел Минтюков — защитник, 19 лет, «Анахайм»
29. Данила Юров — нападающий, 19 лет, «Миннесота»
36. Кирилл Марченко — нападающий, 22 года, «Коламбус»
38. Александр Никишин — защитник, 21 год, «Каролина»